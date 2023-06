Woerden concludeert na anderhalf jaar dat Cruyff Court toch te duur is

De jongeren gaven in december 2021 aan dat ze vonden dat er in Woerden te weinig te doen is voor de oudere jeugd. De sport- en ontmoetingsplekken die er wel zijn, voldoen niet aan hun wensen. "Er is hier echt helemaal niks te doen. Het is echt saai", zei de toen 16-jarige Nasir Lalout in 2022 tegen RTV Utrecht. "Voor ons zijn hier geen voorzieningen. Of het is oud en gevaarlijk en dus aan vernieuwing toe."