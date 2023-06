4 bankpasfrauders opgepakt die voor ruim 1 ton buit hebben gemaakt

In januari besteedde ook Bureau Hengeveld al aandacht aan de zaak. Daarop kwamen meerdere tips binnen, waarna drie verdachten in beeld kwamen, een 31-jarige vrouw, haar 29-jarige partner en haar 26-jarige broer. Zij werden deze week alle drie aangehouden in hun woning in Eindhoven. Een 20-jarige man uit Capelle aan den IJssel werd al eerder aangehouden in Rotterdam voor een overval met geweld en is nu ook in verband met deze zaak opgepakt.