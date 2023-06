Parijzenaar Toby wil culinaire joie de vivre naar Wijk bij Duurstede halen: ‘Ze zijn hier veel te bescheiden’

Want verhalen zijn er genoeg. Zoals over zijn werk bij een grote, sjieke oesterbar in Montparnasse, waar de obers betaald werden op basis van de omzet die ze binnenhaalden. “Ze bedonderden de niet-Frans-sprekende toeristen. Die bestelden dan een half dozijn oesters, maar kregen dan de allerduurste exemplaren van 25 euro per stuk. En daar serveerden ze dan een Chablis van 150 euro bij.” Of Toby’s tijd bij het Japans georiënteerde restaurant Sola waar de keiharde mentaliteit en hiërarchie in de Japanse cultuur hem langzaam naar een burn-out dreef. “Ik werkte 100 tot 150 uur per week. De werkloosheid was torenhoog in Frankrijk. Als je klaagde of de chef tegensprak lag je eruit.” Uiteindelijk trekt hij de giftige en keiharde werkcultuur niet meer. “Ik haatte de horeca, Parijs, mezelf en mijn vrienden. Toen ontdekte ik pas dat ik al maanden in een vreselijke burn-out zat.”