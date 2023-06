Ervaren vrachtwagenchauffeur veroorzaakte zwaar ongeluk door levensgevaarlijke manoeuvre bij tankstation langs A2

Waarom hij de auto op de afrit niet had opgemerkt, wist Jannis niet. Hij had half uit zijn raam gehangen en naar alle kanten gekeken. Misschien had hij de snelheid van de auto's op de afrit niet goed ingeschat. In Duitsland en Letland is de maximumsnelheid op afritten geen 100 maar 60 kilometer per uur, zei hij. De man die op de zijkant van zijn cabine botste zag alleen een klein wit lampje dat aan de onderkant van de oplegger zat. Hij reed 94 kilometer per uur en kon door de betonnen en vangrails langs de rijbaan niet meer uitwijken. Hij probeerde uit alle macht te remmen, maar dat was te laat. Pas toen hij met een knal tot stilstand kwam, besefte hij dat hij op een vrachtwagen was gebotst.