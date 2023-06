Amersfoort krijgt islamitische middelbare school: 'Het is een mijlpaal waar we gigantisch trots op zijn'

In eerste instantie opent het Focus college als vmbo-school. “We willen klein beginnen”, legt Amhaual uit. De grootste vraag is op dit moment naar een vmbo-locatie. “Daarnaast zetten we kwaliteit boven kwantiteit”, zegt Amhaual. "Het lesaanbod en de leerlingen staan logischerwijs bovenaan." Uitbreiding sluit hij op termijn echter niet uit. "Als de kwaliteit die we van onszelf eisen er is, kunnen we kijken naar eventuele andere mogelijkheden.”