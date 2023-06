Beschimmeld brood, stroomuitval en gebrek aan privacy: vluchtelingen luiden noodklok over crisisopvang Veenendaal

De 28-jarige Mahmoud, gevlucht voor de oorlog in Syrië, is helemaal klaar met de opvang aan de Wageningselaan in Veenendaal. Hij zit er al zeven maanden en raakt steeds meer ontmoedigd. "De situatie is steeds slechter geworden en mijn psychisch welzijn is tot een dieptepunt gedaald. Het eten is slecht, de locatie is slecht, het leven binnen is slecht. Men weet niks, als we vragen hebben aan de locatiemanager moet diegene dat eerst googelen."