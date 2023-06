Veel meer energie uit zonnepanelen opgewekt, Amersfoort grootste stijger in provincie

In 2022 is er 46 procent meer zonnestroom opgewerkt dan het jaar ervoor, namelijk 16,8 miljard KWh (kilowattuur). Dat komt vooral omdat er meer zonnepanelen zijn bijgekomen. Het aandeel zonne-energie in het totale energieverbruik is hiermee ook gestegen: van 2,1 procent in 2021 naar 3,3 procent in 2022.