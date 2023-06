Gemeente Utrecht gaat weer met camera's zwaar verkeer tellen in binnenstad

Met de camera's en gegevens van handhavers wil de gemeente ook bekijken of de verkeersmaatregelen om werfkelders te beschermen werken. Het is verboden om met een vrachtwagen over sommige straten in de binnenstad te rijden vanwege de werfkelders. Elk zwaar voertuig dat over een eeuwenoude kelder rijdt, is er een teveel, schrijft de gemeente.