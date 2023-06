Gemeenteraad: 'legaal sekswerk moet sneller terugkomen in Utrecht'

Utrecht - De Utrechtse gemeenteraad is voorzichtig optimistisch over de plannen van het college om sekswerk in de stad nieuw leven in te blazen. In een brief aan de raad stelt het college voor om thuiswerken voor sekswerkers toe te gaan staan. Ook moeten er één of twee locaties komen met een kleinschalige faciliteit waar sekswerkers een ruimte kunnen huren. Een grote meerderheid is blij met die ontwikkeling, maar toch zijn veel partijen kritisch.