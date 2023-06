Manifest maakt vuist tegen agressie en geweld: 'Mensen die in dienst van de samenleving werken, ervaren de gevolgen'

Provincie Utrecht - Mensen die in dienst van de samenleving werken, zoals hulpverleners en docenten, krijgen te vaak te maken met haat en agressie. Dat zeggen verschillende organisaties, vakbonden en politieke partijen waaronder FNV Spoor in Utrecht en de Nederlandse Politiebond in Baarn, in een vandaag gepubliceerd manifest. "Het is tijd om een streep te trekken. Tot hier en niet verder."