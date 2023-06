Een speurtocht: waarom zijn de ANWB-borden boven Utrechtse snelwegen zo slecht leesbaar?

We bellen met de ANWB. Sanne Over is er woordvoerder. “De blauwe bewegwijzeringsborden die boven de rijkswegen hangen, die zijn niet van de ANWB en wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Dat is Rijkswaterstaat”, vertelt Over. “Destijds zijn die borden geleverd door de ANWB in opdracht van Rijkswaterstaat. Die werden toen door ons beheerd.” Maar tien jaar geleden zijn de borden overgenomen door Rijkswaterstaat, en sindsdien heeft de ANWB er niets meer mee te maken.