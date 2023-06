Utrechtse verdelgers hebben handen vol aan de mier: 'Nesten zijn soms tientallen meters lang'

Opkomst van de exoot

Dat de mier zich roert, was al bekend. Al ging het eerder deze week om de toename van uitheemse varianten in Nederland. Volgens mierenexpert André van der Loon "een behoorlijk probleem dat je niet moet onderschatten". Deze exotische miersoorten kunnen superkolonies vormen, met daarin duizenden koninginnen en soms wel miljoenen werksters. In Duitsland werd een dergelijke kolonie met een wijdte van zeventig meter gespot.

Ook in Nederland rukken de uitheemse beestjes op. "Het gaat nu om hooguit vier soorten. Ze komen Nederland bijvoorbeeld in tijdens het importeren van planten. In die potten kunnen nesten zitten. Vaak overleven ze het hier niet, omdat het klimaat te koud is. Maar sommige wel, en als je die in je tuin of huis treft is dat niet leuk." Een aantal bijt of steekt. Anderen komen af op elektrische velden, knagen aan stopcontacten of elektriciteitskabels en veroorzaken soms zelfs kortsluiting.

Vooral het herkennen van de exoten is een ingewikkeld proces. Van der Loon: "Dat is lastig en meer specialistisch werk. Zeker voor een leek lijken de verschillende soorten erg op elkaar. Ik denk dat de bestrijders vaak ook niet weten of ze met een uitheemse soort te maken hebben. Met een beetje mazzel sturen ze een monstertje op naar het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD), die weten van de hoed en de rand."