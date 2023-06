Monique (37) creëerde haar eigen droombaan op eeuwenoud landgoed, maar modderpoten en haute cuisine gaan niet samen: ‘Het was even wennen’

Monique volgde een cursus over geneeskrachtige kruiden en aromatherapie en liep stage bij een meesterherborist in Antwerpen die kruiden kweekt voor de sterrenrestaurants in België. “Ik heb enorm veel geleerd, vooral ook wat betreft de culinaire toepassingen die zo’n tuin biedt. Zo maken de koks van deze watermunt een chocoladepasta met muntsmaak. Gewoon zo in de thee is het niet lekker, je moet er echt iets mee doen. En van de lavendelbloemen maken we bijvoorbeeld badzout voor in het hotel.” Vandaag is het tijd om de vlierbesbloesem te oogsten. “Zelf zou ik ze in pannenkoekenbeslag dopen en dan frituren of er een siroopje van maken. Maar hier moet het natuurlijk net even bijzonderder: ze worden gebruikt als smaakmaker in de panna cotta.”