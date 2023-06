'Wildgroei aan tattooshops': hoe vind je dan nog de juiste tatoeëerder?

De domtoren op je kuit, de geboortedatum van je moeder op je pols of - een klassieker - een anker op je bovenarm. Tattoo's komen in alle soorten en maten én je kunt ze op steeds meer plekken laten zetten. Niet alleen in Utrecht. In Amersfoort is het aantal shops gestegen van zeven naar 22, in Woerden van vier naar acht en in Veenendaal van zes naar elf. Dat blijkt uit onderzoek van het AD aan de hand van gegevens van de Kamer van Koophandel.