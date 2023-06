Jonge wolf snuffelt aan hond in Amerongen: 'Onbezonnen pubergedrag'

In het gebied waar de wolf gesignaleerd is, worden wandelaars die hun hond uitlaten geadviseerd de viervoeter dichtbij én aan de lijn te houden. "En als de wolf opduikt, is het het beste om afstand te houden en hard en luid tegen het dier te praten." Op eerdere beelden die van de wolf gemaakt zijn, is te zien dat het beest daarna weer wegloopt. Voeren wordt ook niet geadviseerd, als gevolg daarvan zou hij juist vaker op mensen aflopen.