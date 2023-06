Twintig keer Tweetakt: een podium voor Utrechts talent

Tweetakt is voortgekomen uit verschillende festivals en is van oorsprong een jeugdtheaterfestival. "We willen zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met kunst." Sinds vorig jaar is het festival in de zomer in plaats van in maart. De organisatie merkte dat de bezoekers het fijn vinden dat het wat meer naar de zomer verplaatst is vanwege het weer. "En we kunnen vooral bij het Fort veel meer buiten programmeren."