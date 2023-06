Omstanders helpen man bevrijden na ongeluk Loenersloot: 'Deze mensen verdienen een pluim'

"We zijn ontzettend trost op iedereen die al het mogelijke deed om het slachtoffer te redden. Hun inzet staat in schril contract bij een situatie van eerder deze week waarbij omstanders hun mobiel pakten en het ongeval gingen filmen. Met elkaar maakten we vanmiddag het verschil. Deze mensen verdienen echt een pluim”, schrijft de politie, doelend op omstanders die filmden bij het tramongeluk dat eergisteren in Utrecht gebeurde.