Kan theater de voor- en tegenstanders van windmolens verbroederen?

Toneelschrijver Tjeerd Bischoff heeft zich laten inspireren door de gaswinning in Groningen en hoe de overheid is omgegaan met de Drentse veengebeiden. "Ik weet niet of je daar iets van weet, hoe daar in het verleden met die veenkoloniën en Groningen is omgegaan? Maar provincies en gemeenten zijn daar echt overrulled." Daardoor is er groot wantrouwen ontstaan tegen de overheid, zegt de schrijver. "In Groningen en Drenthe is ruimte, dus laat de energietransitie maar komen zou je zeggen. Maar de protesten tegen windmolens in de veengebieden liepen uit de hand. Dat werd echt heel grimmig."