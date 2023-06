Handig instrument of ongezonde competitie: predicaat excellente school vandaag voor het laatst uitgereikt

Bij de Onderwijsinspectie vinden ze het wel jammer dat het predicaat verdwijnt. "We hebben niet de indruk dat het specifiek veel concurrentie oplevert", zegt persvoorlichter Lucas Verbunt. Ze beschouwen het label als een handig instrument om scholen te stimuleren hun best te doen. "Het is niet dat we daar per se aan willen vasthouden, maar we willen dan wel graag kijken wat er in de plaats kan komen. Het is jammer dat er niet eerst geëvalueerd is voordat het effectief verdwijnt."