Teleurstelling in Woerden, toch geen Cruyff Court: 'Ik vrees dat jongeren het vertrouwen in de gemeente verliezen'

De gemeente Woerden heeft “geen concreet contact” gehad met de stichting om een Cruyff Court te realiseren, zegt Post. "Als er onderzoek wordt gedaan naar een Cruyff Court, dan is het logisch om eerst contact op te nemen met de organisatie die het regelt. Ik ben altijd bereid om de kansen te bespreken”, vertelt Post. “Er ligt een wens om speelruimte te creëren. Of dat nou via ons is, of via een andere stichting, dat maakt niet uit.”