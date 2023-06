Jongerenclub SGP schorst door moslim-uitspraak bekritiseerd lid uit Rhenen

Rhenen - Het bestuur van de SGP-jongeren (SPGJ) heeft een lid uit Rhenen geschorst dat in een documentaire van omroep PowNed een stevige uitspraak deed over moslims. Het Reformatorisch Dagblad schrijft dat de woorden aanleiding zijn geweest Mathijs van der Tang te royeren. Het bestuur zegt in een reactie dat het klopt dat het lid is geschorst, maar dat de berichtgeving over de toedracht niet klopt. De SGPJ willen verder niet op de zaak ingaan.