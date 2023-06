Jongen (15) door groepje jongeren met geweld beroofd in Amersfoortse fietstunnel

De jongen wist daarna via een kennis de politie in te schakelen en moest met zijn verwondingen naar de dokter. Van de daders kon hij geen goed signalement geven. Daarom is de politie naarstig op zoek naar getuigen van de beroving óf naar mensen die rond middernacht of even daardoor een groepje jongeren hebben zien staan in de buurt van de fietstunnel.