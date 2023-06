Vrouw (22) vermist na feest in Harmelen, politie maakt zich grote zorgen

De vrouw is 1,80 meter lang en heeft lang donker haar. Toen ze voor het laatst gezien is, droeg ze een zwart topje en een groene korte broek. Ze fietste toen op een rode Batavus Old Dutch-fiets. Een woordvoerder van de politie vertelt dat de vrouw ook niet meer reageert via haar telefoon. "Dat is vreemd en de reden dat we ons zorgen maken."