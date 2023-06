Vermiste vrouw (22) levend teruggevonden in weiland bij Harmelen

De vrouw vertrok gisteravond vanuit een feest in Harmelen naar haar huis in Kamerik, maar kwam daar nooit aan. Toen ze vandaag ook niet reageerde via de telefoon, was dat reden tot grote zorg, zo liet een woordvoerder van de politie eerder vandaag weten. Wat er is gebeurd en hoe de vrouw in het weiland terecht is gekomen, is nog onduidelijk. De politie laat weten dat nu te gaan onderzoeken.