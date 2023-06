18 maanden cel voor neersteken neef, Promes gaat in beroep

Quincy Promes moet later ook nog terechtstaan vanwege de verdenking dat hij betrokken was bij drugshandel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van twee partijen cocaïne, in totaal 1362 kilo, via de haven van Antwerpen. In die strafzaak tegen de profvoetballer zijn mogelijk onterecht afgetapte telefoongesprekken gebruikt als bewijs door het Openbaar Ministerie. De rechtbank in Amsterdam wil zelf de rechtmatigheid van de taps toetsen en heeft daarom het onderzoek tegen Promes heropend.