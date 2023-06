Pijn voor nabestaanden 27 jaar na moord op Amersfoorter Mike Duif nog onnoemelijk groot, verdachte Dave L. blijft ontkennen

Twee dagen voor de moord hebben getuigen in een coffeeshop gezien dat Mike zwaaide met een stapel bankbiljetten die hij met een deal had verdiend. Dave zou daar met Mike ruzie over hebben gemaakt. Het plastic hoesje waar het geld in zat werd na de moord leeg teruggevonden in de woning van Duif. Het OM vindt het opmerkelijk dat Dave L. die dag een schuld bij de deurwaarder betaalde, maar steeds anders verklaard over waar hij het geld vandaan had.