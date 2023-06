Dreun voor Kanis: gemeente Woerden is onverbiddelijk en verwijdert geliefde brug

Verderop liggen bovendien soortgelijke bruggen. Ze zijn ook nog eens onderhoudsarm. "Er komt echt heel veel meer bij kijken bij het beheer. Er is door de jaren heen dus wel degelijk geld mee gemoeid", aldus gemeentewoordvoerder Femke Rodenburg. "Het is ons heel duidelijk dat de brug gewaardeerd wordt. We hebben de handtekeningen gezien daarom ook goed gekeken of hij kon blijven, maar hij voldoet niet aan de richtlijnen. Een nieuwe, steilere brug kost te veel en is niet veilig. Bovendien is de brug 200 meter verderop veilig genoeg, zeggen onze experts."