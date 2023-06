Amersfoortse Kindcentrum 't Scala laatste en enige 'Excellente School' in de regio: 'Jammer dat het stopt'

Een ander gehoord commentaar op het predicaat is dat er veel tijd zit in het in aanmerking kunnen komen voor de titel. Dat betekent dat scholen die het niet voor elkaar krijgen om hier tijd in te stoppen kansloos zijn. Dat het veel werk is, dat beaamt de directeur wel: "Er zit zeker veel werk in, maar we zijn ook echt beter geworden door dit traject. We hebben onze studiedagen, vergaderingen en trainingen er omheen gepland." Wel stelt de directeur dat ze zich niet alleen extra hebben ingezet om de titel te behalen: "Het was voor ons wel een stimulans om onszelf beter te maken, we hadden hierdoor een stip aan de horizon."