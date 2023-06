Provincie én boeren hebben moeite met stikstofdeadline: 'Ik weet niet of we willen horen waar het heen moet'

"We willen enerzijds duidelijkheid, maar anderzijds weet ik niet of we ook echt willen horen waar het met onze sector heen moet", geeft boer Gert-Jan eerlijk toe, voordat de sessie begint. Over dat zwaard boven hun hoofd hoor je meer, zo tussen de koppen koffie door. Want hoe je het ook wendt of keert: in de provincie Utrecht kunnen boeren de cijfers '46 procent' dromen.