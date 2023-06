Paniek overheerst in Overvechtse flat na containerbrand: 'Het was heftig, heel heftig'

Een vrouw moest naar het ziekenhuis vertelt ze. "Er was zoveel rook, dus ze kon niet zien waar ze was. Ze is gevallen en uiteindelijk door de brandweer op de negende verdieping gevonden. Ze is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht waar ze in coma werd gehouden." De toestand van de vrouw is inmiddels iets verbeterd. Ze is weer bij kennis, maar haar longen zijn beschadigd en ze ligt nog aan de beademing.