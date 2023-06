Ridouan T. heeft nog altijd geen advocaat, onduidelijk of proces vertraging oploopt

Het voornemen van T. om niks te zeggen als zijn verdedigingssituatie in het openbaar zou worden besproken was voor de rechtbank een zwaarwegend argument om de deuren te sluiten voor pers en publiek, lichtte de voorzitter toe. Waarover daarna precies gesproken is, vertelde de rechter niet. "We kunnen er niet over in detail treden omdat dit vertrouwelijke materie is", zei de voorzitter. Wel werd duidelijk dat T. nog altijd op zoek is naar advocaat.