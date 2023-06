Bij de SGPJ is er meer nodig dan één uitspraak om geschorst te worden

In de documentaireserie Rutger en de Nationalisten is Van der Tang uitgebreid geïnterviewd . Daarin doet hij verschillende uitspraken over de rol van de vrouw, "die horen thuis, als moeder in een gezin", en over zijn kijk op migratiebeleid. Zo zegt Van der Tang: "Ik vind het een taak van de politiek om de christelijke gemeenschap hier te beschermen en dus ook moslims te weren." Het is vooral die laatste uitspraak waar kritiek op kwam. Mogelijk omdat die quote ook in de promotietrailer van de docuserie zat, en dus eerder online kwam dan het volledige interview.