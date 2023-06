Jeugdzorg regio Amersfoort volgend jaar onder één dak: meer overzicht, minder bureaucratie

Wethouder Havinga heeft er alle vertrouwen in dat de aanbesteding aan MetMaya voor de jeugdhulp een grote stap vooruit is. Spijtig vindt ze het wel dat het Wmo-onderwerp 'bescherming en opvang' voor kwetsbare mensen nog niet op dezelfde manier vorm krijgt. "De partij die had ingeschreven durfde het toch niet aan en we hebben de aanbesteding stop moeten zetten. Dat is jammer, want de problematiek in de jeugdzorg is vaak complex en breder dan alleen de zorg voor een kind. We gaan bescherming en opvang opnieuw aanbesteden en hebben het huidige contract zolang met een jaar verlengd."