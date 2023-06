CDA Utrecht: 'Het moet niet normaal zijn om drugs te gebruiken'

Als de situatie op het Lucasbolwerk weer normaal is, moet er daarnaast ook een inspanning geleverd worden om het gebruik van drugs te ontmoedigen, vindt het CDA. "Het gebruik van drugs is vrij normaal geworden", zei Van Steeg in de uitzending. "We horen studentenverenigingen die zeggen dat ze merken, zeker na de coronatijd, dat het gebruik van cocaïne gewoon normaal is geworden. Daar moet je wat aan doen."