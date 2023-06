Vitens werkt met bedrijven aan nieuw drinkwaterconcept: 'Het huidige systeem loopt vast'

Douche een minuutje korter, is het advies van Vitens. "Tijdens een gemiddelde douchebeurt van 8,3 minuten verbruik je ongeveer 70 liter drinkwater. Dat is meer dan de helft van het drinkwater dat je dagelijks gebruikt. Door een minuut korter te douchen, bespaar je al zo 42,5 liter per persoon per week. Dat is ruim 2.200 liter per jaar! Door een waterbesparende douchekop te gebruiken, bespaart een gemiddeld huishouden 8.500 liter per jaar."