Zorgen over mogelijke sluiting dagbestedingsplekken Reinaerde: 'Belangrijke functie voor de stad'

Reinaerde verzekert dat geen enkele locatie "zomaar" wordt gesloten: "We doen eerst goed vooronderzoek en kijken met familie en andere partijen naar mogelijkheden", belooft manager Jacques Visser. "We hebben ook goed contact met onze collega-organisaties als we voor iemand waar nodig een alternatief zoeken. We zoeken met familie en cliënten individueel naar alternatieve plekken die goed passen. Dat kan soms ook bij een bedrijf of organisatie zijn, in plaats van bij een zorgorganisatie zoals wij."