Geen loonbriefjes en schimmige constructies: uitzendbureau uit Bilthoven krijgt boetes van de Arbeidsinspectie

De inspectie spreekt van een "bijzondere ketenconstructie". Het vakantiepark huurt een landelijk schoonmaakbedrijf in, dat bij een gebrek aan mankracht, weer werknemers vraagt aan het uitzendbureau uit Bilthoven. Dat bureau, op zijn beurt, huurt de arbeidskrachten weer in bij een zusteronderneming, die opvallend genoeg wel een zelfde eigenaar heeft als het uitzendbureau. En de uitleen-constructie gaat nog een stap verder. Want de zusteronderneming huurt weer het personeel in bij drie andere uitzendbureaus.