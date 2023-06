OM eist 18 jaar cel voor doodschieten en bestelen van Amersfoorter Mike Duif, 27 jaar geleden

Dat Dave L. een vooropgezet plan had om Mike Duif om het leven te brengen, is volgens de officier van justitie niet overtuigend te bewijzen. Hij is volgens het OM daarom niet schuldig aan moord, maar aan gekwalificeerde doodslag. Dat wil zeggen dat hij Duif in een opwelling heeft gedood om een ander misdrijf mogelijk te maken of te verhullen. Gekwalificeerde doodslag is een van de zwaarste misdrijven in ons strafrecht.