Gemeente Utrecht wil opvallend aanwezig zijn in Lombok en op de Amsterdamsestraatweg

Utrecht - De gemeente Utrecht wil een vaste plek op de Amsterdamsestraatweg en de Kanaalstraat, waardoor politie, de straatconciërge en handhavers duidelijker aanwezig zijn. Het is één van de maatregelen tegen de 'hardnekkige criminaliteit' in beide straten, schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. "Voor zowel de good guys als de bad guys is zichtbaar: wij zijn er en wij zien jullie."