Code oranje: zo bereiden deze tuinders zich voor op hevige neerslag

Provincie Utrecht - Het is een drukke middag geweest voor GertJan Ankersmit van tuinderij de Volle Grond in Bunnik. Hij is bezig geweest met het treffen van voorzorgsmaatregelen voor het noodweer op komst. “De eenruiters bakken hebben we vastgemaakt. Dat zijn van die ouderwetse bakken met glazen platen, dus daar zetten we gewichten op zodat het niet kan wegwaaien”, legt hij uit. “Bij code geel of oranje sluiten we zoveel mogelijk af en passen we onze openingstijden daarop aan. We hebben hier bos omheen en met het risico op vallende takken kan dat gevaarlijk worden.”