Gemeente Utrecht verwacht oplevering van nieuwe zwembad Máximapark in 2026

De bouw van het nieuwe zwembad in Leidsche Rijn moet ervoor zorgen dat er in de toekomst genoeg zwemplekken zijn voor de ruim 470.000 inwoners die naar verwachting in 2040 in de gemeente wonen. Zo gauw het bad in het Máximapark af is, staat een renovatie gepland van de gemeentebaden Den Hommel en De Kwakel in respectievelijk 2032 en 2036.