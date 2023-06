Provincie en Utrechtse gemeenten uiten zorgen over aanvliegroute in brief aan staatssecretaris

"Juist nu de druk op de grond steeds meer toeneemt, is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de ruimte in de lucht", schrijft de kerngroep in een brief aan staatssecretaris Mark Harbers van Infrastructuur. "Het luchtruim is niet louter bedoeld om de groei van het vliegverkeer te faciliteren. Het is wat ons betreft van cruciaal belang dat nieuwe aanvliegroutes niet leiden tot verdere groei van de luchtvaart en dat besluitvorming daarover juist aansluit bij het uitgangspunt van krimp van de luchtvaart in Nederland."