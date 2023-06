Onweer in beeld: geen grote problemen door regenbuien (behalve lekkage bij het waterschap)

Voor bijna heel het land was dinsdagmiddag code oranje afgekondigd. De buien begonnen in het zuidwesten van het land en trokken richting het noordoosten. Het KNMI waarschuwde dat er veel neerslag in korte tijd kon vallen. Ook was er een kans op grote hagelstenen. Rond 19.30 uur werd de waarschuwing voor code oranje op de meeste plekken in het land ingetrokken en was het nog 'maar' code geel.