Onweer in beeld: regenbuien trekken over de provincie Utrecht

Door de regenbuien die over het land trekken, is er een eind gekomen aan een lange periode zonder meetbare neerslag in De Bilt. Volgens Weeronline duurde de droogteperiode uiteindelijk 39 dagen. Nooit eerder was het zo veel dagen achter elkaar droog in De Bilt. Het oude record stond op 33 dagen en dateert van 2007.