Kleurrijk verbouwd nijntje museum gaat weer open: ‘Het is alsof je in een boekje stapt’

Het nijntje museum werd in 2016 voor het eerst geopend, maar ging in 2021 weer dicht. Dat gebeurde niet omdat het al aan vervanging toe was, maar omdat het een doorslaand succes bleek. “Het overtrof alle verwachtingen. Er kwamen ruim 3200 bezoekers per week, en daar hadden we de ruimte niet voor”, vertelt Marco Grop, zakelijk directeur van het museum. “Er stonden lange rijen ouders met kinderen voor de deur, en dat is zeker voor de kinderen niet zo fijn.”