Gevluchte Safa (19) doet 'bakkies' koffie met Utrechters: 'Dan pas leer ik dit land goed kennen'

De dames praten over dromen. Over Conny's wens voor wereldvrede, Mieks wens voor wat meer respect voor elkaar. En over die van Safa, net anderhalf jaar in Nederland, het land waarin ze graag tandarts wil worden. De drie dames zitten aan een tafeltje voor TivoliVredenburg. Aan de lopende band worden er 'bakkies' uitgedeeld. Safa heeft een 'vol hoofd', zegt ze. Een beetje te druk, dus, vertaalt Conny. Een hand op de schouder van Safa, en Conny zegt: "Jij doet zo goed je best, ooit word je tandarts. Geloof me maar."