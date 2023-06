Politieke partijen ontevreden met vergunningparkeren in Amersfoort: 'Eerst draagvlak en duidelijkheid creëren'

Is het plan nu van tafel geveegd? Nee, een commissie kan niet voor of tegen een plan stemmen. Zij geven alleen aan of iets klaar is voor besluit of niet. Dat kan te maken hebben met de duidelijkheid van een voorstel. Bij een stemming in de commissie wordt gekeken naar hoeveel partijen voor of tegen stemmen. Pas in de raad gaat het om de hoeveelheid zetels die een voorstel steunt. Er is een kans dat het besluit alsnog naar de raad gaat. Het presidium mag nu nog besluiten of het wél klaar is voor besluit.