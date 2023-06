Motie om zwaar vuurwerk onder wapenwet te laten vallen, krijgt steun meerderheid Kamer

Ook in deze provincie werd zwaar vuurwerk gebruikt bij aanslagen op woningen. Zo ging er in mei twee keer binnen 24 uur een explosief af bij een huis op de Liendertseweg in Amersfoort. Politiewoordvoerder Wim Hoonhout noemde het toen 'aannemelijk' dat het om een Cobra-vuurwerkbom ging. "Die zijn over het algemeen makkelijk te krijgen." Het bezitten van een Cobra is nu al verboden, maar de politie mag er niet preventief op fouilleren.