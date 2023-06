Vakbond FNV eist maatregelen om gehoorschade bij machinisten te voorkomen

De vakbond zegt "geschrokken" te zijn van de resultaten van de vragenlijst, die door honderden machinisten is ingevuld. "Gehoorschade komt buitengewoon veel voor", concludeert FNV. Bijna de helft van de machinisten meldt na een rit regelmatig een piep of ruis in het oor te hebben. Van deze groep zegt 86 procent dat er te veel lawaai in de cabine was voorafgaand aan deze piep en ruis.