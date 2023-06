LTO stapt uit onderhandelingen landbouwakkoord, gesprekken gestaakt: 'Buitengewoon teleurstellend'

Provincie Utrecht - Boerenorganisatie LTO is gisteravond uit de onderhandelingen over het landbouwakkoord gestapt. Wat betreft LTO is het gewenste herstel van vertrouwen om over de toekomst van boeren te praten niet gekomen. Inmiddels is bekend dat de gesprekken over het landbouwakkoord definitief zijn gestaakt. De overige partijen willen niet doorgaan zonder boerenorganisatie LTO.